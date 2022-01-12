غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحاً في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 09:42

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحاً في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 12 January، 2022
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