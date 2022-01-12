مندوبة واشنطن لدى الناتو: لا فرص كبيرة للتوصل إلى حل وسط مع موسكو بشأن توسع الناتو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 00:10
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا
النائب رعد من قصر بعبدا: موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار الوطني المقترح وموافقاً على المشاركة فيه
النائب رعد: ندعو شركاءنا في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات
النائب رعد: هذا البلد بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه إلى الهاوية ونحن اللبنانيين فقط سنبقى أسياد هذا البلد
أهالي بلدة شقرا جنوب لبنان يشيعون العالم والمربي العلامة السيد محمد جواد الأمين الحسيني بمأتم شعبي حاشد
القاضية غادة عون تصدر قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6665 إصابة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
إعلام العدو: إصابة جندي بجروح متوسطة جراء عملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله واعتقال منفذ العملية
إعلام العدو: إصابة شرطيين خلال مواجهات مع الفلسطينيين في النقب
إصابة جندي صهيوني أثناء المواجهات المندلعة مع الفلسطينيين عند حاجز بيت إيل بالضفة الغربية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز بيت إيل قرب البيرة
مصادر فلسطينية: 220 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم
مصادر فلسطينية: إطلاق نار على قوات الاحتلال في منطقة باب الخانق بين بلدة قباطية ومركة في جنين
الإعلام اليمني: 72 غارة لطائرات العدوان السعودي الأمريكي على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة بينها 44 على محافظة شبوة
طيران العدوان السعودي الأميركي يشن عدداً من الغارات على منازل وممتلكات المواطنين في مديرية الجوبة بمأرب
الخارجية الأمريكية: هناك تقدم متواضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور قطر ويجري محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
وزير الخارجية الإيراني: إيران تقوم بدور محوري وبناء ورئيسي حيال قضايا المنطقة وشكلت على الدوام الطرف الجيد قبال التطورات
وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة وزير الطرق والإسكان يصل إلى دمشق لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي
الخارجية الروسية: ننتظر رداً سريعاً على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنيّة والكرة الآن في الملعب الأميركي
الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين لإنهاء الصراع في شرق البلاد
منظمة الصحة العالمية: محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الكرملين: المحادثات الأميركية_الروسية في جنيف شكلت بداية "إيجابية" لاستمرار الحوار
الخارجية الروسية: ننتظر رداً سريعاً على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنيّة والكرة الآن في الملعب الأميركي
المتحدث باسم البنتاغون: لم نشهد خفضا للقوات الروسية قرب أوكرانيا وسنواصل تقديم المساعدة الأمنية لكييف حسب الحاجة
الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين لإنهاء الصراع في شرق البلاد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص
هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت من الساحل الشرقي باتّجاه البحر "مقذوفاً غير محّدد"
بورما: حكم بسجن الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي 4 سنوات بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مندوبة واشنطن لدى الناتو: لا فرص كبيرة للتوصل إلى حل وسط مع موسكو بشأن توسع الناتو
منذ 43 mins
11 January، 2022
الناتو
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