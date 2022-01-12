فلسطين المحتلة: إطلاق نار على جيش الاحتلال في منطقة باب الخانق بين بلدة قباطية ومركة في جنين (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 00:10

فلسطين المحتلة: إطلاق نار على جيش الاحتلال في منطقة باب الخانق بين بلدة قباطية ومركة في جنين (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 11 January، 2022
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