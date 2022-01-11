خالد البطش: اعتقال العدو الاسرائيلي لذوي الاسرى هو إرهاب منظم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش الثلاثاء أن “قيام جهاز الشاباك الصهيوني باعتقال ذوي الاسرى الابطال واتخاذهم كرهائن وابتزازهم للضغط على أبنائهم الابطال إرهاب دولة منظم ووقح”.

ودعا البطش الى “اطلاق سراح عطاف يوسف جرادات (49 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين ام الابطال عمر وغيث جرادات، التي يتهمها الاحتلال الصهيوني بعملية إطلاق النار قرب مستوطنة “حومش”

وطالب البطش “مؤسسات حقوق الانسان والأمم المتحدة وكل المعنيين بحماية حقوق الانسان والتحرك لإطلاق سراحها دون تأخير”، وقال “لا يعقل ان تبقى الأخت عطاف جرادات رهينة بالسجون الصهيونية رهنا لمزاج ضابط شاباك مجرم” .

وحمل البطش “الاحتلال مسؤولية سلامتها او المس بها داعين الى اطلاق سراحها ووقف سياسة اتخاذ ذوي الاسرى كرهائن حين الطلب”.

المصدر: فلسطين اليوم