شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش الاثنين أن “عمليات المقاومة الفدائية مؤخراً أفشلت كل محاولات العدو الصهيوني لتفريق المدن وتشتيتها وقطع الحبل السري لجنين عن باقي المدن المحتلة لعدم امتداد المقاومة”.

وحيا البطش “المقاومة في جنين ونابلس واليوم الخليل”، وأمل أن “تكون غداً في كل الساحات وكل أماكن تواجد العدو”، واعتبر أن “عملية الخليل جاءت للتأكيد على أن شعبنا يبغض الاحتلال ولا يقبل جرائم المستوطنين في حوارة وترمسعيا وكل أماكن تواجدهم وأن المقاومة مُستمرة في مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا”، وشدد على أن “المقاومة تسطر ملاحم كفاحية طويلة تمتد من جنين وطولكرم إلى حوارة بنابلس واليوم الخليل وفي كل محافظات الوطن”.

المصدر: فلسطين اليوم