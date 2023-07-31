أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش الاثنين أن “المخرجات العامة لاجتماع الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمصر كانت متواضعة ولم تلبي طموحات أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأوضح البطش أن “الاجتماع كان فلسطينيًا إلى حد بعيد، لكنه فشل في الاستجابة لمطلب رفع المعاناة عن المقاومين المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية”، وتابع “كنا نأمل في الخروج بقرارات ملزمة تشمل الاتفاق على قيادات فلسطينية موحدة للمرحلة المقبلة، أو تشكيل مجلس وطني أو قرار استراتيجي خاص بتدبير الصراع مع العدو، لكن لا شيء من هذا تحقق”.

وأوضح البطش أن “حركة الجهاد الإسلامي كانت حاضرة في الاجتماعات الوطنية الفلسطينية جميعها سواء في مصر أو الجزائر، وأن مقاطعتها لاجتماع العلمين جاءت بعد أن فشلت محاولات الوساطة كلها بين الحركة والسلطة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح مقاتلي المقاومة”.

وقال البطش إن “قضية الاعتقال السياسي في سجون السلطة الفلسطينية مسألة تحتاج إلى حل ويجب أن تظل مطروحة إلى حين التوصل لاتفاق بشأن تسويتها”.

المصدر: فلسطين اليوم