أندر وأكبر زهرة في العالم تزهر بعد قرن…

رصدت عدسات الكاميرات تفتّح إحدى أندر الزهرات وأغربها على الإطلاق، والتي تصنف الأكبر على الأرض، حيث يعتبر تفتحها حدثا عالميا.

ونشرت شبكة “BBC Earth”، المتخصصة في عالم الطبيعة، اليوم الأحد، مشاهد نادرة جدا لتفتح زهرة “الجثة” الغريبة، مشيرة إلى أنها تحتوي على الفراء والشعيرات والأسنان أيضا.

وعنونت الوكالة المشاهد بعبارة “زهرة الجثة تنبعث من الموت”، حيث تشتهر هذه الزهرة الغريبة بتفتحها لمرة واحدة كل قرن ليومين فقط، لذلك يعتبر تفتحها بمثابة الحدث العالمي.

وتظهر المشاهد لحظات نادرة سجلتها العدسات لتفتح الزهرة مع وجود أجزاء غريبة جدا وصفها التقرير بالأسنان التي تشكل ما يشبه الفخ في الزهرة.

ويعتقد العلماء أن سر ارتفاع هذه الزهرة لمسافة طويلة هو بهدف تشكيل ما يشبه الأنبوب أو المدخنة التي تخرج رائحة كريهة تجذب إليها الذباب والحشرات التي تساعدها في عملية التلقيح.

المصدر: سبوتنيك