هل تعلم ان هناك نوع واحد من النمل في العالم منتج للعسل؟

نمل العسل أو Honeypot Ants، هو نوع من النمل العامل وظيفته الوحيدة هي أن يعمل كخانق على الرحيق حتى يصبحوا مخزنًا حيًا للعسل.

هل تعلم أن نحل العسل ليس الحشرات الوحيدة القادرة على إنتاج العسل؟ من المعروف أن العديد من الأنواع الأخرى مثل الدبابير، تنتج العسل أيضاً.

ولكن ربما تكون الحشرة الأكثر غرابة القادرة على تحويل الرحيق إلى عسل هي نملة العسل. ينتمي إلى عدد من أنواع النمل وأكثرها شيوعًا هو Camponotus inflatus، يعتبر النمل المصغر عمالًا متخصصين يعملون كمخزن حي لمستعمراتهم عندما يكون الطعام نادرًا.

نمل العسل

يقوم النمل العامل بإطعام رحيق نمل العسل التي يتم جمعها من نباتات مختلفة حتى تتوسع بطونهم إلى النقطة التي تبدو فيها جاهزة للانفجار وانسكاب السائل الكهرماني بالداخل. يُعرف باسم “عسل النمل”، السائل الحلو يتقيأ بواسطة نمل مواضع الزهور كلما احتاج أفراد مستعمراتهم إلى القوت.

تقوم الأنواع مثل Camponotus inflatus بإطعام النمل باستمرار مع نحل العسل ورحيق الزهور. في مرحلة ما، تصبح بطون نمل العسل كبيرة جدًا بحيث لا يستطيعون التحرك، لذلك يتدلى من سقف عشهم حتى يحتاج زملاؤهم من النمل إلى حمولتهم الثمينة.

توجد معظم أنواع النمل في مناطق جافة أو صحراوية أو شبه قاحلة في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والقارة الأفريقية، حيث قد يكون العثور على مصادر الغذاء أمرًا صعبًا، لذلك يُعتقد أن إنتاج العسل وتخزينه هو أمر صعب. تكيف للبقاء في هذه البيئات القاسية.

أهمية نمل العسل

يعتبر نمل العسل مصدرًا قيمًا لدرجة أن مستعمرات النمل الأخرى قد تهاجمهم أحيانًا وتسرقهم. في أستراليا، يقدّر السكان الأصليون أيضًا الحشرات المليئة بالعسل وسيحفرون حولها. في الفيلم الوثائقي Trials Of Life لعام 1990، تم تصوير ديفيد أتينبورو نفسه وهو يضع نملة في فمه.

الفرق بين عسل النمل وعسل النحل

فكيف يقارن عسل النمل بعسل نحل العسل؟ حسنًا، وفقًا لإحدى الدراسات، على الرغم من أن الصنفين يبدوان متشابهين جدًا للوهلة الأولى، إلا أن عسل النمل المصنوع من شجر العسل لديه اتساق أقل لزوجة من عسل النحل. إنه حلو ولكنه ليس حلوًا تمامًا مثل عسل النحل الذي اعتدنا عليه نحن البشر وله مسحة حامضة لم يتم اكتشافها في عسل نحل العسل.

هناك اختلاف مهم آخر بين نوعي العسل وهو أن الجلوكوز موجود بكميات أعلى من الفركتوز في عسل النمل والعكس صحيح بالنسبة لعسل نحل العسل. كلا الصنفين غنيان بمضادات الأكسدة

المصدر: مواقع