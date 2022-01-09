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January 9 2022 - 20:10

أبيض: نسعى لدعم المستشفيات الحكومية

منذ 1 ساعة 9 January، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

زار وزير الصحة العامة في لبنان فراس أبيض الاحد مستشفى ميس الجبل الحكومي، حيث أثنى على جهود الادارة والاطباء والموظفين، واكد “سعيه لتوفير الدعم اللازم للحفاظ على خبرات الموظفين والمستشفيات وخصوصا الحكومية وتأمين قروض من البنك الدولي لدعم قطاع الاستشفاء”.

وخلال الجولة، استمع ابيض الى احتياجات الموظفين ومطالب المرضى وذويهم، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعيات والمتطوعون في قسم التلقيح، مؤكدا “أهمية تلقي اللقاح والاستفادة من ماراتون فايزر الذي تقيمه الوزارة في مراكز التلقيح على مساحة الوطن”.

يذكر ان الزيارة الى مستشفى ميس الجبل الحكومي كانت ضمن جولة لوزير الصحة ضمن مستشفيات سبلين، صيدا، نبيه بري الجامعي في النبطية، تبنين، بيت ليف، وقانا الحكومية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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