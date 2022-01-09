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January 9 2022 - 14:00

خطيب زاده: لم يحدث أي تغيير في أنشطة السفارة الأفغانية

منذ 1 ساعة 9 January، 2022
المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة
ايران - عربي وإقليمي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن الأنشطة الدبلوماسية للسفارة الأفغانية في طهران، مثلها مثل جميع السفارات الأجنبية تندرج في إطار المبادئ التي حددتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، نفى بعض القضايا التي أثيرت بخصوص الأنشطة المستقبلية للسفارة الأفغانية في طهران، قائلاً: إن الأنشطة الدبلوماسية للسفارة الأفغانية في طهران مثل جميع السفارات الأجنبية ضمن المبادئ والقواعد المحددة في فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، ولا يمكن اي تغيير .

ويذكر ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية.

المصدر: وكالة مهر للانباء

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