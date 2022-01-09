الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون..

مع ارتفاع أرقام المصابين بالمتحور الجديد من كورونا حول العالم بشكل استثنائي يومياً، وفي كافة البلدان، جددت منظمة الصحة العالمية اليوم تأكيدها على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات ومن ضمنها التهوية وعدم الجلوس مطولا في الأماكن المغلقة، لأن هذا التصرف يساهم في انتقال العدوى.

وأضافت أن هناك “سبباً آخر هو أننا نشهد تكاثراً لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا”.

الأماكن المغلقة

لكنها شددت على أنه إضافة إلى كل هذه العوامل، فإن انتشار الفيروس يرتبط أيضا بزيادة اختلاط الأشخاص وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وعدم الالتزام بإجراءات وقائية، مثل التباعد الجسدي.

وتابعت قائلة “يجب على عموم الناس أن يهتموا فقط بالإقلال من تعرضهم للفيروس، وأن يشعروا بأن لديهم بعض القدرة للسيطرة على العدوى”.

المصدر: مواقع اخبارية