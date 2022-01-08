قوى الأمن اللبناني: توقيف مروجي مخدرات ينشطون في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار عمليات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدرات والإتجار بها، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 5/1/2022، من توقيف مروجي مخدرات، في محلة الميناء- طرابلس، وهما: ي. س. (من مواليد العام 1998، فلسطيني)، وم. أ. (من مواليد العام 1992، مكتوم القيد).

عثر في حوزة الثاني على: 4 طبات بلاستيكية” بداخلها مادة الكوكايين زنة /19/ غ. كما تم توقيف مروجي مخدرات آخرين في محلة باب الحديد، ويدعيان: أ. س. (من مواليد العام 1983، لبناني)، ع. ن. (من مواليد العام 1995، سوري). بتفتيشهما، عثر على:

48 ظرفاً في داخلها مادة الهيرويين زنة 90 غ، 12 ظرفا في داخلها مادة الكوكايين زنة /22/غ. ظرفان في داخلهما مادة السالفيا زنة 3 غ. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية