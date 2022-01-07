العراق: هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري وتؤكد ان اي استهداف للقوات العراقية في أي مكان هو استهداف للحشد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 23:40

العراق: هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري وتؤكد ان اي استهداف للقوات العراقية في أي مكان هو استهداف للحشد (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 7 January، 2022
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