الاحتلال يعرقل وصول المصلين للمسجد الأقصى

عرقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الجمعة، وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الفجر العظيم في الجمعة الأولى من العام الميلادي الجديد 2022.

وقالت المصادر “إن جنود الاحتلال شددوا الخناق على مداخل القدس، ووضعوا عدداً من الحواجز تخللها تفتيش للشبان”. وقام جنود الاحتلال بمنع العديد من المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة من خارج القدس، إلا القليل خاصة من سكان الضفة الغربية.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل، منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، لتأدية صلاة الفجر ومن ثم تأدية صلاة الجمعة في القدس.

المصدر: فلسطين اليوم