الشيخ ياسين: الحوار سبيل أساسي في انقاذ الوطن

اعتبر رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين، في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، “أن ما يعلن من مواقف من بعض المسؤولين يزيد من تعقيد الازمة التي أوصلت البلاد والعباد الى الهلاك، مع ما يعنيه ذلك من تفضيل المصالح الخارجية على مصلحة الوطن والمواطنين من قبل الذين يدفعون فواتيرهم للخارج بالهجوم على المقاومة، التي لولا دماء شهدائها وحكمة قيادتها لكانوا وكان الوطن تحت الاحتلال الصهيو تكفيري المدعوم اميركيا”.

أضاف الشيخ ياسين: “ان استمرار البعض بالتشدق والهجوم على المقاومة يؤكد عدم وطنيتهم وولائهم للخارج، لقاء الحصول على مركز نيابي هنا او هناك، وعلى حفنة من المال حتى اصبحوا عبيدا لصناديق الاقتراع الممولة دوليا”.

واكد “ان الحوار هو سبيل اساسي في انقاذ الوطن لانه مفتاح الانتماء للوطن من دون سواه”، مشددا على “ضرورة ان يكون الحوار على قاعدة البحث عن الحلول وليس مضيعة للوقت وان يكون لخدمة لبنان وسيادته، لا لتمرير رغبات الخارج وتضييع الوقت في انتظار ما سيأتيهم من تعليمات جديدة”.

وختم ياسين مهنئا الطوائف الشرقية والارمن بعيد الميلاد، ومكررا الدعوة الى “الانتباه لخطورة الازمة الاقتصادية والتحرك السريع لوضع حد للتلاعب بالعملة الوطنية التي تتاجر بلقمة الناس وكرامتهم”، معتبرا “ان البلد لا يدار بالثرثرة والتغريدات الافتراضية بل بالعمل الواضح والمباشر بين الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام