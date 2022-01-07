رئيس كازاخستان: نتعامل مع قطاع طرق أجانب وقد شارك في الهجوم على ألما-آتا 20 ألف إرهابي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 11:46

رئيس كازاخستان: نتعامل مع قطاع طرق أجانب وقد شارك في الهجوم على ألما-آتا 20 ألف إرهابي (روسيا اليوم)

منذ 42 mins 7 January، 2022
أخبار موقع المنار

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