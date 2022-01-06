لجنة الاسير سكاف: الإنتهاكات الاسرائيلية برسم المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 18:28

لجنة الاسير سكاف: الإنتهاكات الاسرائيلية برسم المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية

منذ 34 mins 6 January، 2022
لجنة الاسير يحيى سكاف
لبنان

دانت لجنة عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان لها الخميس “إقتحام جيش العدو الصهيوني منزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير المناضل أحمد سعدات في رام الله المحتلة”.

واعتبرت اللجنة أن “هذه الإنتهاكات هي برسم المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية الذين عليهم واجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ومساندته في مواجهة الإحتلال وقطعان المستوطنين الذين يدنسون يوميا المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل صمت مطبق عن جرائم الإحتلال”.

من جهة ثانية، توجهت اللجنة “بالتهنئة إلى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش على انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها وانتصر خلالها بإرادته الصلبة على قوات الإحتلال”، كما هنأت “عائلته وأبناء الشعب الفلسطيني كافة بهذا الإنتصار الذي يثبت للعالم بأن الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل ويقاوم بكافة الوسائل المتاحة حتى ينال حريته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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