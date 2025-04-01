“لجنة الاسير سكاف” دانت العدوان الصهيوني على الضاحية

اعتبرت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” في بيان لها الثلاثاء أن “العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت هو عمل يثبت للجميع طبيعة العدو الإجرامية ونيته تجاه اللبنانيين، لأن هذا العدوان ليس استهدافا للضاحية وأهلها فقط بل لكل شبر من وطننا”.

ودعت اللجنة “اللبنانيين كافة ومختلف القوى السياسية الى إدانة الاعتداءات المتكررة على وطننا وأبنائه وعدم إعطاء أي تبريرات للعدو الذي لا يحتاج أي ذريعة لتنفيذ ما يخطط له منذ عشرات السنين”، وطالبت “بالإلتفاف والوحدة في ما بيننا لأن العدو الصهيوني يخوض معركة شرسة ضدنا ويحاول تحقيق أهدافه بالوسائل كافة حيث يحظى بدعم أميركي وتغطية من المجتمع الدولي”.

وأكدت اللجنة “أصبح واضحاً للجميع أن العدو يخوض معركته التوسعية للسيطرة على أراضٍ كبيرة من فلسطين الى لبنان وسوريا، مما يتطلب تحركات على كل المستويات الشعبية والرسمية لإحباط حلمه الإجرامي في أوطاننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام