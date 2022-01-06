اعتداءات الاحتلال التركي تتسبب بتوقف أعمال الصيانة في محطة كهرباء بريف الحسكة

توقفت الورشات التابعة للشركة العامة للكهرباء في الحسكة بسوريا عن إصلاح وصيانة محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة من جراء الاعتداءات العنيفة من الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بقذائف المدفعية على المنطقة.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بدأت منذ صباح اليوم باستهداف قرية أم الكيف بريف تل تمر بالمدفعية وسقطت عدة قذائف بالقرب من ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء التي تحاول صيانة الأضرار التي لحقت بالشبكة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي الاربعاء”.

من جهته، لفت مدير شركة الكهرباء أنور عكلة الى أن “طاقم عمل الورشات بخير ولم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط قذائف الاحتلال التركي”، واشار الى أن “الورشات توقفت عن العمل نتيجة استمرار سقوط القذائف في المنطقة”.

يذكر ان الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا بشكل عنيف الاربعاء بلدة أبو راسين والقرى الواقعة بمحيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة.

المصدر: سانا