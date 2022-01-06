تحذيرات من استشهاد أسير فلسطيني في سجون العدو الاسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية

حذرت “جمعية واعد للأسرى والمحررين” في فلسطين الأربعاء من تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وقالت الجمعية إن “أبو حميد يعيش الآن تحت أجهزة التنفس الصناعي”، محذرة من استشهاده في أية لحظة.

يذكر أن الوضع الصحي له بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن “عسقلان” قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

يشار أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عام.

المصدر: فلسطين اليوم