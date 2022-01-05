وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5818 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 20:06
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الرئيس عون وقّع 16 قانوناً اقرها مجلس النواب بجلسته الاخيرة وأحالها للنشر وفقاً للأصول
الرئيس ميقاتي من بعبدا: أبلغت الرئيس عون أن موازنة 2022 باتت جاهزة وفور استلامها سيتم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد
الرئيس ميقاتي من بعبدا: الإجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا وتم الإتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
وزارة الداخلية والبلديات: تحديد مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات والرجوع عنها من صباح 10-1-2022 حتى مساء 15-3-2022
وزارة الصحة العامة: تسجيل 5818 إصابة و20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فايروس الكورونا تعقد اجتماعا في السراي الحكومي
لجنة كورونا: العمل في وزارة الصحة لرفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات تحسباً لإرتفاع الإصابات بكورونا
لجنة كورونا: سنتابع تشديد الإجراءات على القادمين عبر المطار وفي المؤسسات والمنتجعات السياحية
وزير التربية اللبناني: نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية في العاشر من الشهر الحالي
وزير الصحة فراس أبيض: حماية المجتمع حالياً أساسها اللقاح وخصّصنا ماراتون يومي السبت والأحد المقبلين للمدارس
روابط التعليم الرسمي: لا عودة إلى التعليم إلا بعد تنفيذ إجراءات لضمان الوضع الصحي والإيفاء بالوعود المادية للاساتذة
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي للمنار: لا قدرة للاساتذة على الذهاب للمدارس ويجب إعادة النظر بمستحقاتهم
وزير الأشغال والنقل علي حمية: رصد 40 مليار ليرة فقط في موازنة 2022 للأشغال لا تلبي الاحتياجات ويجب رفعها إلى 750 مليار
تجمع العلماء المسلمين: حملة الدفاع عن السعودية لن تنفع في رفع الحصار الظالم عن لبنان
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: لقد تغير المشهد في المنطقة بحضور الحاج قاسم سليماني
النخالة في لقاء سياسي في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد سليماني: لقد نقل تجربة هائلة إلى الشعوب بحضوره المذهل
قوات الإحتلال داهمت منزل أمين عام الجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات فجر اليوم في رام الله وقامت بتفتيشه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين اقتحام الإحتلال لمنزل الأمين العام الأسير أحمد سعدات وسط رام الله والإعتداء عليه
سلطات الإحتلال تهدم منزل المقدسي سلطان حليسي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى
مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنّار شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الملك الأردني عبدالله الثاني يلتقي في العاصمة عمان وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس: لضرورة الحفاظ على التهدئة
العراق: استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق بـ8 صواريخ
النائب الايراني يعقوب رضا زاده: تصريحات الملك سلمان تتعارض ومبدأ حسن الجوار والقوانين الدولية وتدخلا في الشؤون الداخلية
المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران: إنتاج النفط في البلاد سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر حتى 20 مارس القادم
فرنسا تدعو الأوروبيين إلى تنسيق وثيق فيما بينهم في ضوء المفاوضات المرتقبة مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا
كازاخستان: إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بسبب احتجاجات شعبية واقتحام محتجين لمقرات حكومية
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف: من واجبي حماية أمن مواطنينا وسلامتهم لذلك سأتصرف بحزم
شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى مطار "ألما آتا" الكازاخي الدولي بعد استيلاء متظاهرين عليه
القنصلية الأمريكية في العاصمة الاقتصادية لكازاخستان "ألما آتا" تغلق أبوابها بسبب تطور الأوضاع في المدينة
الرئاسة الجزائرية: سفيرنا في باريس يعود إلى فرنسا يوم الخميس لمزاولة مهامه كالمعتاد
مسؤول خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد دعم الاتحاد الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يشتبه بأنه بالستي باتجاه البحر في أول تجربة صاروخية لهذا العام
الخارجية الأميركية: عملية الإطلاق تنتهك قرارات لمجلس الأمن وتمثل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي
وسائل إعلام أميركية: مقتل 13 شخصا جراء حريق في مبنى سكني تابع للحكومة في مدينة فيلادلفيا
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5818 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 54 mins
5 January، 2022
عاجل
كورونا في لبنان
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