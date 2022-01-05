وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5818 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 20:06

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5818 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 54 mins 5 January، 2022
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