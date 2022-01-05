وزير الصحة اللبناني : العودة للمدارس بدون ظروف صحيحة ستساهم في انتشار الوباء لذلك سنتشدد بالإجراءات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 13:22
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الرئيس ميقاتي من بعبدا: أبلغت الرئيس عون أن موازنة 2022 باتت جاهزة وفور استلامها سيتم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد
الرئيس ميقاتي من بعبدا: الإجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا وتم الإتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
وزير التربية اللبناني: نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية في العاشر من الشهر الحالي
وزير التربية اللبناني: كان الاسهل علينا هو الاقفال لكننا قررنا ان نتعاون مع الاهالي اولًا لتلقيح انفسهم واولادهم
وزير الصحة فراس أبيض: حماية المجتمع حالياً أساسها اللقاح وخصّصنا ماراتون يوميْ السبت والأحد المقبلين للمدارس
إقامة الحفل التأبيني الرسمي في بغداد لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر بحضور كبار المسؤولين
قوات الإحتلال داهمت منزل أمين عام الجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات فجر اليوم في رام الله وقامت بتفتيشه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين اقتحام الإحتلال لمنزل الأمين العام الأسير أحمد سعدات وسط رام الله والإعتداء عليه
سلطات الإحتلال تهدم منزل المقدسي سلطان حليسي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى
قوات الإحتلال تحكم على الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة بالسجن المؤبد مرتين
مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنّار شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت
استنفار كبير في قاعدة فكتوريا التي تتمركز فيها قوات الإحتلال الأميركي في بغداد بعد استهدافها برشقة من الصواريخ
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء شبوة
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة محملة بالمازوت رغم تفتيشها وحصولها على تراخيص
النائب الايراني يعقوب رضا زاده: تصريحات الملك سلمان تتعارض ومبدأ حسن الجوار والقوانين الدولية وتدخلا في الشؤون الداخلية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا قد يكون باليستيا في أول تجربة في العام 2022
أنباء عن 190 مصابا في الإشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة ألما في كازاخستان
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس بعد إيقاف دام عامين بسبب انتشار فيروس كورونا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة فكتوريا العسكرية التابعة للقوات الاميركية في مطار بغداد
منظمة الصحة العالمية: الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور أوميكرون يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحور جديد أكثر خطورة
بريطانيا تسجل 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة
الصحة الفرنسية: تسجيل نحو 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وزراء خارجية دول حلف الناتو يعقدون الجمعة المقبل اجتماعا طارئا عن بعد لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية حول أوكرانيا
تحالف "أوبك بلاس" يرفع إنتاج النفط لشهر شباط المقبل بزيادة المستوى الإجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الصحة اللبناني : العودة للمدارس بدون ظروف صحيحة ستساهم في انتشار الوباء لذلك سنتشدد بالإجراءات
منذ 49 mins
5 January، 2022
عاجل
وزير الصحة اللبناني
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