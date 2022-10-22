وزير الصحة يزور مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية

زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية بطرابلس، يرافقه ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، نائبة ممثل “اليونيسف” في لبنان ايتي هيجنير، وفد من مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان برئاسة يولي كيمشي، رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة الدكتور هشام فواز، مدير المستشفى الحكومي بطرابلس ناصر عدره، رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابونة، ورئيس مصلحة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.

وكان في اسقبال الوزير الابيض والوفد المرافق عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور نزيه المبيض ورئيس المختبر الدكتور منذر حمزة والاساتذة الباحثون والفنيون والموظفون.

وإطلع وزير الصحة ميدانيا على الوضع الوبائي والإجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي “الكوليرا” وتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات. ثم قام بجولة ميدانية في اقسام المختبر اعقبها اجتماع عمل أبدى خلاله وزير الصحة اعجابه بامكانات المختبر الفنية والبشرية واثنى على الدور الكبير الذي قام به المختبر خلال جائحة كورونا، “حيث كان منخرطا بقوة في اجراء التحاليل للوزارة”.

ثم عرض الوزير الابيض الواقع الوبائي للكوليرا والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تفشي المرض، وأكد “ضرورة استمرار التعاون العلمي والبحثي القائم بين الوزارة والمختبر، وبالتالي سيكون للمختبر دور اساسي في خطة المواجهة للكوليرا”.

وشكر الدكتور حمزة للوزير الابيض والوفد المرافق زيارتهم، وأكد “متانة العلاقة بين المختبر والوزارة”، كما اكد “جهوزية المختبر التامة للاستجابة لاي طلب، سواء لتشخيص المرض بأحدث الطرق والتقنيات المتوافرة وأيضا لإجراء تحاليل المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام