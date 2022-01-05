ألمانيا.. تلقي عدد من الأطفال جرعة خاطئة من لقاح كورونا

أعلنت إدارة الصحة بمدينة هانوفر الألمانية بأن 21 طفلا على الأقل تلقوا يوم الاثنين عن طريق الخطأ جرعة من لقاح فيروس كورونا المخصصة للبالغين في مركز تطعيم بحديقة الحيوان في “هانوفر”.

وأشار موقع صحيفة “focus” الألمانية إلى أن الحديث كان يدور عن تطعيم 42 طفلا.

واعتذر ستيفن كراش رئيس الإدارة الصحية عن الخطأ، مؤكدا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات لضمان عدم تكراره.

وقالت مارلين جراف، أخصائية طبية في الإدارة، إن الجرعة العالية لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الأطفال، لكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل التهاب الذراع أو الحمى.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ أولياء أمور الأطفال المتضررين من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.

المصدر: وكالات