الأمم المتحدة: إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن نتيجة نقص التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن، نتيجة نقص التمويل. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر “تويتر”: “نتيجة نقص التمويل، تضطر وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه”.

وأضاف: “هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخلات منقذة للأرواح للملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية”.

ووفقاً للأمم المتحدة، “تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2.1 مليار دولار، بنسبة 55 في المائة من التمويل المطلوب”.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، فيما 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك