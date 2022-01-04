اللواء الحاكم: لدينا رصد ومعرفة تامة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر

أكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اليمنية اللواء عبدالله الحاكم، اليوم الثلاثاء، أن لدى هيئة الاستخبارات رصد ومعرفة تامة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر، منوها إلى أن القوات المسلحة تميزها عن غيرها وبشكل دقيق.

وأوضح اللواء الحاكم في تصريحات أدلى بها لـ “المسيرة” أن اقتياد السفينة الإماراتية السعودية المعادية عملية نوعية ثبتت الحق السيادي اليمني.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بناء على رصد متقدم ونحن على اطلاع ومعرفة بالسفينة منذ بدء إبحارها وبشحنات العتاد العسكرية التي تقلها ووجهتها، مؤكدا أن اليمن الأكثر حرصا على أمن الملاحة الدولية وخطوط التجارة.

واتهم رئيس هيئة الاستخبارات قوى العدوان بالتورط في أنشطة غير مشروعة تزعزع أمن الملاحة وتعرضه للمخاطر، مشددا أن القوات المسلحة تعرف أين ومتى تنفذ عملياتها المشروعة والنوعية والدقيقة بفضل الله وعونه.

المصدر: المسيرة نت