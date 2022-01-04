ترحيل 22 تونسيّا من ليبيا

أعلنت تونس اليوم الاثنين أن ليبيا رحّلت 22 مواطنا تونسيا إلى بلادهم كانوا موقوفين بمركز للهجرة غير الشرعية بطريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وقالت قنصلية تونس في طرابلس في بيان نشرته عبر “فيسبوك” إن “مصالح القنصلية العامة أشرفت بعد ظهر اليوم الاثنين 2022/01/03 على عملية ترحيل مجموعة من الشبان التونسيين (22 شخصا)، كانوا موقوفين بمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطريق السكة بطرابلس، نحو تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي”.

وأوضحت أن “هؤلاء الشبان قد تم إيقافهم أثناء مشاركتهم في رحلة هجرة سرية نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية ووقع ايداعهم بالمركز المذكور منذ يوم 2021/12/20، وقد قامت مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس بمتابعة وضعياتهم خلال فترة ايوائهم بالمركز المشار إليه بالتنسيق مع إدارة المركز إلى حين إتمام جميع الإجراءات الضرورية المتعلقة بعملية إعادتهم إلى أرض الوطن”.

المصدر: وكالات