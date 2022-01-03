بالفيديو | مشاهد من داخل صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية بعد تعرضها للاختراق ليلة أمس

نشرت وكالة يونيوز للأخبار مشاهد من داخل غرفة تحرير صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية بعد تعرضها للاختراق ليلة أمس، بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد قائد فوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد القائد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس ورفقاقهما.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية أعلنت فجر اليوم الإثنين اختراق موقعي “جيروزاليم” و”معاريف” وظهور خاتم الشهيد قاسم سليماني على صفحاتهما. وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق، وادعت أنها تعمل على حلّ المشكلة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أنها “على علم باختراق واضح لموقعها على الإنترنت”، ووصفت الاختراق بأنه “يمثل تهديداً واضحاً لـ “إسرائيل”. وبدلاً من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسمًا توضيحيًا يشير إلى الشهيد قاسم سليماني.

وأظهرت الصورة إطلاق صاروخ على مدينة محروقة من خاتم يحمل علم إيراني مع عبارة بالانكليزية والفارسية “نحن أقرب مما تظنون”.

ويُصادف، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الشهيد قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، في تاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

المصدر: يونيوز