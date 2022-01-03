الجهاد الإسلامي بغزة تدعو للمشاركة في مسيرة إسناد للأسير هشام أبو هواش

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين للمشاركة والحشد في المسيرة الجماهيرية الحاشدة، دعماً ونصرة للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

وتنطلق المسيرة، اليوم الاثنين، بعد صلاة المغرب مباشرة من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة وصولاً إلى برج شوا وحصري بشارع الوحدة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، أن هذه الفعالية تأتي إسناداً للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 140، هشام أبو هواش، رفضًا للاعتقال الإداري.

وأوضح أن هذه المسيرات تأتي استجابة لصرخات الأسير أبو هواش، دون أن يحرك العالم ساكناً لإنقاذه من الموت.

وقال القيادي الحرازين: “شعبنا الفلسطيني لديه كل الخيارات لإنقاذ أسراه إذا كان ضمير المجتمع الدولي قد تبلد إلى الحد الذي يرى فيه أسرانا وأسيراتنا يموتون”.

ووجه القيادي الحرازين دعوة إلى جماهير الشعب الفلسطيني للاشتباك في كافة نقاط التماس والمشاركة في الفعاليات لحماية كرامتهم وكرامة الأسير هشام أبو هواش.

وأضاف: “نحن في حركة الجهاد نراهن على قدرة شعبنا في الدفاع عن أسرانا ولجم الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم