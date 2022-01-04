الجهاد الإسلامي شمالا بحثت في قضية الأسرى مع تجمع أمان والتيار المقاوم

استقبل مسوؤل العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في الشمال بسام موعد الشيخ الدكتور محمد حزوري عضو “تجمع أمان”، ومسؤول “التيار المقاوم” أبو محمد مراد، في حضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية في الشمال وأمين سر اللجنه الشعبية في مخيم البداوي أحمد شعبان.

وتم التباحث خلال اللقاء في قضية الأسرى، وخصوصا الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ141 هشام أبو هواش، وضرورة التضامن معه في المجتمع اللبناني، والتفاعل مع قضية الأسرى عن طريق تنظيم فعاليات تضامنية لبنانية، بالتنسيق بين الفصائل الفلسطينية والاحزاب والقوى اللبنانية.

وتم تأكيد “أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بما يخدم قضية فلسطين والأسرى في السجون الإسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام