التضخم في تركيا يسجل مستوى قياسيا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا في شهر ديسمبر الماضي في ظل هبوط سعر صرف العملة التركية أمام الدولار.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، إن التضخم ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 13.58% ليصبح 36.08% على أساس سنوي. ويكون بذلك قد السجل المؤشر مستوى قياسيا في سنوات، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ويأتي ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا في ظل هبوط الليرة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مع قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة.

واليوم تراجعت العملة التركية بعد بيانات التضخم، وبلغت 13.6785 ليرة للدولار، وكانت العملة قد أغلقت التعاملات السابقة عند 13.3040 ليرة للدولار.

المصدر: ا ف ب