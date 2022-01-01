الصليب الأحمر: الأسير “أبو هواش” في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم السبت، على قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام “هشام إسماعيل أحمد أبو هواش”.

وأوضحت اللجنة أن الطواقم التابعة للجنة الدولية ستستمر في زيارة الأسير “أبو هواش” بصورة منتظمة وستواصل متابعة وضعه عن كثب.

وقالت :”من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 138 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ “أبو هواش” في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة”.

وأضافت اللجنة :”ومثل سائر المضربين عن الطعام، إننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية”.

المصدر: فلسطين اليوم