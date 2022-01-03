الجهاد الإسلامي بغزة تدعو للمشاركة في مسيرة إسناد للأسير هشام أبو هواش (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 12:34

الجهاد الإسلامي بغزة تدعو للمشاركة في مسيرة إسناد للأسير هشام أبو هواش (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 3 January، 2022
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