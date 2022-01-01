الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع يحذر الاحتلال من تداعيات تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 21:24

الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع يحذر الاحتلال من تداعيات تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

منذ 2 ساعة 1 January، 2022
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