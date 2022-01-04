الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته من سجون الإحتلال بعد 141 يوما من إضرابه عن الطعام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 19:50
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الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته من سجون الإحتلال بعد 141 يوماً من إضرابه عن الطعام
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: نتعلم من الأسير أبو هواش درس الإرادة والتصميم
حركة حماس: يثبت الأسير البطل أبو هواش مرة أخرى قدرة الفلسطيني على الصمود والتحدي وانتزاع الانتصارات من المحتل الصهيوني
إعلام العدو: ضغط الجهاد الإسلامي فعل فعله في الاتفاق على عدم تمديد الاعتقال الإداري لأبو هواش
السفارة الإيرانية في بيروت تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
نائب الأمين العام لحزب الله: بنادق المقاومين وسواعد المجاهدين واجتماع الأمة هي التي تحرر وبغير ذلك لا إمكانية للتحرير
الشيخ نعيم قاسم: الدفاع مشروع ومن حقنا أن ندافع وأن لا نرضخ للإحتلال ومن لديه بديل فليبرزه لنا
الأمين العام للجهاد الإسلامي: الشهيد سليماني جعل من المقاتلين الفقراء تهديدا استراتيجيا للعدوين الأمريكي والإسرائيلي
زياد النخالة: الشهيد سليماني كان من أشرف شخصياً على إيصال الصواريخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني للمرة الأولى
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: الدعم الذي تتلقاه الحركة من إيران أو من غيرها غير مشروط ويهدف لتحرير فلسطين
وزارة الصحة العامة: 5087 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
النائب حسن فضل الله: كنا ننتظر من الرئيس ميقاتي أن ينتفض لكرامة وطنه بوجه الإساءات المتكررة من السعودية ضد اللبنانيين
النائب فضل الله: بدل أن يسارع ميقاتي إلى الدفاع عن من يمثل دستورياً أطلق عبارات التشكيك بولاءات جزء كبير من هذا الشعب
النائب فضل الله: كنا نربأ بدولته ارتكاب هذا الخطأ الفادح استجداءً لرضى من يصر على الإساءة الى اللبنانيين جميعاً
وزير الصحة فراس الأبيض بعد لقائه رئيس الحكومة: نبذل كل الجهود حتى لا نصل الى الإقفال العام بسبب تفشي كورونا
الأبيض: يهمنا جدا استمرار العام الدراسي لكن في نفس الوقت علينا التأكد أن أي فتح للمدارس يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة
هيئة إدارة السير تعلن وقف العمل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات غدا الاربعاء
استشهاد 5 يمنيين في غارة لطائرات العدوان السعودي الأمريكي على باص في مفرق بيحان بمحافظة شبوة اليمنية
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
وزراء خارجية دول حلف الناتو يعقدون الجمعة المقبل اجتماعا طارئا عن بعد لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية حول أوكرانيا
تحالف "أوبك بلاس" يرفع إنتاج النفط لشهر شباط المقبل بزيادة المستوى الإجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته من سجون الإحتلال بعد 141 يوما من إضرابه عن الطعام
منذ 37 mins
4 January، 2022
عاجل
الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
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