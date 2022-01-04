الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته من سجون الإحتلال بعد 141 يوما من إضرابه عن الطعام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 19:50

الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته من سجون الإحتلال بعد 141 يوما من إضرابه عن الطعام

منذ 37 mins 4 January، 2022
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