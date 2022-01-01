إصابات بين الفلسطينيين باعتداء للعدو الاسرائيلي في كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق السبت خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق”.

وتنظم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان الصهيوني في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية أبرزها كفر قدوم.

وانطلقت مسيرة كفر قدوم مطلع يوليو تموز عام 2011 للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومين أسبوعيًا.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

المصدر: فلسطين اليوم