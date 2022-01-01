عادة خطيرة في شرب القهوة..

حذرت خبيرة التغذية إليانا كيدانيان من أن إضافة الكريمة والحليب بكميات كبيرة إلى القهوة يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم.

وقالت في مقابلة مع Eat This، Not That: “الدهون المشبعة في الكريمة والحليب التي تُضاف إلى القهوة كل يوم (وعادةً مرات عديدة في اليوم) يمكن أن تؤثر على مستويات الكوليسترول لدى الشخص”.

عصير التوت البري سيساعد على خفض مستويات الكوليسترول. يتفق الخبراء من جامعة لافال في كندا، الذين أجروا عددًا من الدراسات والتجارب العلمية، مع الطبيب. في رأيهم، هذا التأثير للعصير يرجع إلى مركبات البوليفينول. يمكن أن يكون هذا المشروب مفيدًا أيضًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: سبوتنيك