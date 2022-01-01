شركة “نوفافاكس” تقدم بيانات ترخيص لقاحها “المختلف”

أعلنت شركة “نوفافاكس” أنها تقدمت لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ببيانات تدعم التصريح باستخدام لقاحها المضاد لكورونا المختلف عن الخيارات المتاحة حاليا في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن مجموعة البيانات التي قدمتها اليوم الجمعة هي آخر المتطلبات، قبل أن تتقدم رسميا بطلب التصريح بالاستخدام الطارئ الشهر المقبل للقاحها، ليصبح رابع لقاح متاح في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من موافقة المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية على لقاح “نوفافاكس” المكون من جرعتين.

وطورت الشركة لقاح بروتين مشابها للقاحات استخدمت على مدار سنوات لمواجهة أمراض أخرى، باستراتيجية قد تكون مرغوبة بين المترددين في الحصول على لقاحات كوفيد المتاحة حاليا التي صنعت بتقنيات أحدث.

وفي دراسات على عشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك، أثبت اللقاح أنه آمن وفعال بنسبة 90 في المئة لمواجهة العدوى الظاهرة بأعراض من سلالات سابقة لفيروس كورونا.

وتعزز الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر الحماية ضد المتحور دلتا وتقول شركة “نوفافاكس” إنها تختبر حاليا مدى فعالية لقاحها في مواجهة “أوميكرون”.

المصدر: اسوشيتد برس