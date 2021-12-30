روسيا وبيلاروسيا تتفقان على مواصلة التعاون في صناعة الطائرات

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماعهما الأربعاء، على مواصلة العمل المشترك بين البلدين في مجال صناعة الطائرات.

وعقد الرئيسان الروسي والبيلاروسي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اجتماعا بحثا فيه العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاقتصادية.

وأعرب لوكاشينكو خلال اللقاء عن تقديره لموقف روسيا الداعم للتعاون مع بيلاروس في مجال صناعة الطائرات.

بدوره أشاد بوتين بالعلاقات بين روسيا وبيلاروس، وأعرب عن ثقته في أن تنفيذ البرامج المشتركة بين البلدين سيخلق ظروفا أفضل لتنمية اقتصادات روسيا وبيلاروس.

المصدر: روسيا اليوم