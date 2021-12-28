عبد اللهيان: نتوقع التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريباً

وأوضح الوزير أن الوفد المفاوض الايراني يصب تركيزه على هذا النص المشترك فيما اطراف التفاوض الاخرى تركز عملها على المواضيع التي وضعناها في أقواس أي القضايا الخلافية. وأشار الى أن الاستنتاجات النهائية تم التوصل اليها في جولتي التفاوض الماضيتين خلال عهد الحكومة الايرانية الجديدة، ونعكف حاليا على التوافق حول النقاط الخلافية التي تم وضعها في اقواس في النص المشترك. وشدد على أن الفريق المفاوض الايراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1 وأن منسق الاتحاد الاوروبي للمفاوضات النووية “انريكي مورا” يواصل بذل جهوده التنسيقية.