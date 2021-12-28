السجن 19 عاماً على عنصر “داعش” خطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 13:48

السجن 19 عاماً على عنصر “داعش” خطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو

منذ 26 mins 28 December، 2021
عناصر من الأمن الروسي
أخبار دولية - روسيا

أعلنت مديرية الأمن الروسي في العاصمة الروسية أن مواطناً من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو حكم عليه بالسجن 19. وقالت في بيان “بعد التحقيق في القضية الجنائية الذي قام به قسم تابع لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو، أكدت أدلة قاطعة على إدانة أ. أس اوماروف في التحضير والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بتفجير مبنى المحكمة العسكرية الغربية الثانية بعبوة ناسفة يدوية الصنع”. وتابع البيان أن المدعو اوماروف خطط “بعد ارتكاب الهجوم الإرهابي للسفر إلى الشرق الأوسط إلى منطقة العمليات القتالية بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية”.

المصدر: سبوتنيك

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