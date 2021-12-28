اميركا تقلص فترة حجر مصابي كورونا إلى 5 أيام

قلصت السلطات الصحية الأمريكية الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض إلى 5 أيام نزولا من 10 أيام، وفق ما كانت تقتضي توجيهات سابقة.

كما أفادت “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية” منها بأن من لا تظهر عليهم أعراض بعد حجر صحي يجب أن يلزموا وضع الكمامة لـ5 أيام لدى مخالطتهم آخرين.

كما أوصت بالخضوع لحجر صحي مدته 5 أيام لمن تعرضوا للفيروس من غير المحصنين أو لمن مرت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو أكثر من شهرين بعد لقاح “جونسون آند جونسون” ولم يحصلوا على جرعة معززة بعد.

ويجب التقيد بوضع الكمامة لخمسة أيام إضافية بعد فترة الحجر الصحي.

وكانت المراكز قالت الأسبوع الماضي إن 73 في المئة من إصابات كورونا في الولايات المتحدة هي بالسلالة الجديدة “أوميكرون” المتحورة من الفيروس.

وترتفع الإصابات بين الحاصلين على تطعيم كامل، ومنهم من تلقوا جرعة ثالثة معززة، غير أن “أوميكرون” يسبب على ما يبدو أعراضا أخف لهذه الفئة، وإن كان البعض لا تظهر عليه أعراض على الإطلاق.

المصدر: رويترز