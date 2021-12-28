واشنطن تؤكد دعمها لجهود رئيس الوزراء الصومالي لإجراء انتخابات سريعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 09:44

واشنطن تؤكد دعمها لجهود رئيس الوزراء الصومالي لإجراء انتخابات سريعة

منذ 39 mins 28 December، 2021
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أخبار دولية - الصومال

قالت الولايات المتحدة إن محاولة تجميد صلاحيات رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، خطوة مثيرة للقلق، وأكدت دعمها لجهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، في صفحته على “تويتر”، إن واشنطن مستعدة لمواجهة من يعرقلون مسار السلام في الصومال.

وقال الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، أمس الاثنين، إنه علق سلطات رئيس الوزراء روبلي للاشتباه في فساد، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها محاولة انقلابية، مما أدى إلى تصعيد الصراع على السلطة بين رأسي السلطة في البلاد.

المصدر: وكالة رويترز

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