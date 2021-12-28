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December 28 2021 - 07:30

مجلس النواب الليبي يصوت لصالح اعتبار سفيرة بريطانيا “شخصية غير مرغوب فيها”

منذ 15 mins 28 December، 2021
ليبيا
عربي وإقليمي - ليبيا

صوت مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت الاثنين لصالح اعتبار السفيرة البريطانية لدى طرابلس كارولين هورندال “شخصية غير مرغوب فيها” في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إنه بناء على تصريحات هورندال فإن المجلس قرر اعتبارها “شخصية غير مرغوب فيها”.

وأضاف أنه “سيتم إخطار وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الجهات المعنية”.

وأصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا الأسبوع الماضي، أعربت فيه عن “دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد”.

وعلى خلفية هذا البيان، تصدر وسم #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا، قائمة الأكثر تداولا في ليبيا على موقع “تويتر”، في رد على ما وصفه النشطاء بـ”التجاوز غير المقبول”.

المصدر: وكالات

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