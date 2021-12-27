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December 27 2021 - 23:56

انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1
أخبار دولية - النمسا

بدات قبل قليل الجولة الثامنة من المفاوضات النووية حول الغاء الحظر الظالم، بين ايران ومجموعة الدول 4+1 في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا.

واشار موفد “ارنا” الى موقع الحدث، ان هذه الجولة من مفاوضات فيينا بدات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية لدى وزارات الخارجية الايرانية ومجموعة 4+1 الدولية.

ويراس هذا الاجتماع، كل من نائب وزير الخارجية الايراني “علي باقري كني” ونائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي “انريكي مورا”.

يذكر ان المفاوضين توصلوا خلال الجولة السابعة للمفاوضات في فيينا، الى اتفاق حول اعتماد “نصّ مشترك” و”ارساء قاعدة لمواصلة المباحثات”؛ وذلك رغم اصرار الاطراف الاوروبيين على رفض هذا الاتفاق.

وبحسب الانباء الواردة، فقد تمت على اثر هذا الاتفاق اعتماد 80 بالمئة من المقترحات التي كان قد ادرجها الفريق الايراني المفاوض عبر مسودته المقدمة الى الاطراف الاخرى.

المصدر: وكالة ارنا

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