يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل عند الساعة السادسة مساءً، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والقائد الجهادي أبي مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء خلال احتفال يُقام في ثانوية المهدي (عج) – الحدت – موقع قناة المنار – لبنان
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل عند الساعة السادسة مساءً، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والقائد الجهادي أبي مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء خلال احتفال يُقام في ثانوية المهدي (عج) – الحدت