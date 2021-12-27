وزير الخارجية الايراني: توصلنا في مفاوضات فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، انه تم وضع وثيقة حزيران/يونيو 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي، وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها.

وقال أمير عبداللهيان للصحفيين، اليوم الاثنين، إن “جولة جديدة من المفاوضات في فيينا تبدأ اليوم، ومن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مسألة الضمانات والتحقق (من رفع الحظر)”، مضيفاً “اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضين نسميها وثائق 1 و15 كانون الأول/ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي والحظر، أي وضعنا الوثيقة الأخرى لشهر حزيران/يونيو 2020 جانبا، وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة”.

وأكد الوزير الايراني أنه “ابتداء من اليوم ستبدأ مفاوضاتنا بشأن تلك الوثيقة المشتركة، ومن بين القضايا المطروحة على جدول أعمال مفاوضاتنا الحالية مسألة الضمانات والتحقق”.

وتابع قائلا إنه “في ظل هذه الكلمات والقضايا، يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية، ويمكننا استخدام جميع الفوائد الاقتصادية المتوخاة في الاتفاق النووي”.

وحول موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية، قال امير عبداللهيان “لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الاعمال”.

المصدر: وكالة فارس