الجيش السوري يعترض رتلا لقوات أمريكية بريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن “حاجزاً للجيش العربي السوري اعترض أربع مدرعات للاحتلال الأمريكي أثناء مرورها في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة”.

هذا وسبق أن اعترض حاجز للجيش خلال الشهر الحالي رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولتها العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.

المصدر: سانا