رئيس الأركان الروسي: العقوبات الأمريكية وراء انهيار الجيش السوري

اعتبر رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف أن “الجيش السوري فشل في التصدي لهجوم الفصائل المسلحة نتيجة سوء تدريبه القتالي بسبب العقوبات الأمريكية”.

وقال غيراسيموف في حديث له الاربعاء “في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأت المعارضة هجوما من منطقة خفض التصعيد بإدلب، دون أن تتمكن القوات الحكومية من إبداء مقاومة كافية”، وتابع ان “ذلك يرجع إلى عدم توفر الفرصة للجيش السوري لإجراء تدريبات قتالية بانتظام وتدني الروح المعنوية والحالة النفسية للأفرد بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد الناجمة عن العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها”.

ووصف غيراسيموف “الانهيار الفعلي لكيان الدولة السورية بأنه العامل الأكثر أهمية الذي يميز الوضع في المنطقة”، واضاف أن “روسيا حاولت التوصل إلى تسوية سلمية في سوريا بصيغة أستانا، لكن هذا الأمر لم يناسب الولايات المتحدة وبريطانيا في المقام الأول”.

المصدر: روسيا اليوم