مقتل 14 مسلحا في عمليات عسكرية شمال موزمبيق

أعلنت القوات الإقليمية المشاركة في جيش موزمبيق عن تفكيك قاعدتين لجماعات مسلحة وتصفية 14 من عناصرها هذا الأسبوع مقاطعة كابو ديلغادو شمال شرق البلاد.

وسقط في قتال عنيف يومي 19 و20 ديسمبر قرب قرية تشاي في مقاطعة ماكوميا عنصر من قوات المهمة العسكرية للجماعة التنموية للجنوب الإفريقي (16 دولة إقليمية) أعيدت جثته الخميس إلى بلاده، وأصيب عنصران آخران.

وقال جيش جنوب إفريقيا الذي أعلن وفاة عنصره الثلاثاء، إن القوات الإقليمية إلى جانب قوات من موزمبيق تعرضت لهجوم من مسلحين وردت عليهم. ثم أعادت تجميع صفوفها ليتم إجلاؤها بواسطة مروحية وتعرضت حينذاك لكمين آخر، وأضاف جيش جنوب إفريقيا أن عريفا في صفوفه “أصيب بالرصاص وقتل على الفور”.

وكان الجيش الموزمبيقي قد أعلن مقتل 10 مقاتلين الثلاثاء، فيما أفادت القوات الإقليمية الخميس بمقتل 4.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية